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"Afgan göçmen gasp etti" denilen olay çok başka çıktı! Soğuktan bilincini yitirmiş - Son Dakika

"Afgan göçmen gasp etti" denilen olay çok başka çıktı! Soğuktan bilincini yitirmiş

29.01.2022 19:45

Beylikdüzü'nde yaşanan olayda Berkay Köklü, ailesinin iddiasına göre, yabancı uyruklu bir kişi tarafından ayakkabısına kadar gasp edildi. Soğuk nedeniyle ayakları donan genç ayaklarının kesilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ancak emniyet müdürlüğünün yaptığı incelemede, Berkay Köklü'nün işe gittiği sırada aracının arızalanması nedeniyle yola yaya olarak devam ettiği ancak soğuk hava şartları kaynaklı bilincini kaybederek kendinden geçtiği anlaşıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde ailesinin iddiasına göre, Afgan bir göçmen tarafından ayakkabısına kadar gasp edildiği yönünde haberler yapılan Berkay Köklü'nün soğuk nedeniyle yolda kaldığı ve gasp olayı yaşanmadığı ortaya çıktı.

AİLE "GASP" DEDİ

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Berkay Köklü çalıştığı Gürpınar Balık Hali'nden evine doğru yola çıktı. Ailenin iddiasına göre, Köklü'nün yolunu yabancı uyruklu bir kişi önünü kesti. Yabancı uyruklu kişi Köklü'nün cep telefonu, üzerindeki kıyafetleri ve ayakkabısına kadar el koydu. Kayıplara karıştı. Berkay Köklü, üzerinde hiçbir kıyafeti olmadan ayağında sadece çorapları varken yürümeye başladı. Uzun süre yürüdükten sonra, bir taksiye bindi, taksici onu hastaneye götürdü. Hastaneye geldiğinde Berkay Köklü'nün ayaklarının soğuktan donduğu tespit edildi. Soğuktan etkilenen 23 yaşındaki genç, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki yoğun bakım alanında tedavi altına alındı.

YABANCI UYRUKLU KİŞİ TELEFONU SATMAYA ÇALIŞIRKEN TESPİT EDİLDİ

Bu sırada yabancı uyruklu kişi Berkay Köklü'nün montuyla Aksaray'a geldi. Berkay Köklü'nün telefonunu satmak için bir telefoncuya girdi. Berkay Köklü'den haber alamayan ailesi, Köklü'nün telefonunu aramaya devam etti. Telefon, telefoncu Emre Tambahçeci'nin elindeyken de çaldı. Emre Tambahçeci arayan kişinin bir Türk olduğunu görünce telefonu açtı. Yabancı uyruklu şüpheli, telefoncunun aile ile konuşmasına şahit olunca, telefonu da bırakarak dükkanı terk etti. Telefoncu ile Berkay Köklü'nün ailesi iletişime geçerek Beyazıt Polis Merkezi ekiplerine haber verdi. Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüpheliyi aynı montla Aksaray'da görünce gözaltına aldı.

'Afgan göçmen gasp etti' denilen olay çok başka çıktı! Soğuktan kendini kaybetmiş

GASP EDİLMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı çalışma sonucu, Berkay Köklü'nün, 24 Ocak'ta sabah saatlerinde işe gittiği sırada aracının arızalanması nedeniyle yola yaya olarak devam ettiği ancak soğuk hava şartları kaynaklı bilincini kaybederek kendinden geçtiği, hastanede kendine geldiğinde kıyafetlerinin üzerinde olmadığı, konuyla ilgili ise herhangi bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Gasp edilmediği tespit edilen Köklü'nün yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir darp izine de rastlanılmadı.

"ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN MONTU GİYDİM"

Şüpheli S.H.'nin, Berkay Köklü"nün eşyalarını yolda bularak üzerine giydiği ve montun cebindeki cep telefonunu satmak istediği anlaşıldı. S.H.'nin yanındaki kişinin ise tercümanlık yapmak için telefon bayiine girdiği tespit edildi. Şüpheli S.H. ifadesinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevkedildi. Ancak savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Şüphelinin oturma izni olmadığı için sınır dışı edileceği belirtildi.

'Afgan göçmen gasp etti' denilen olay çok başka çıktı! Soğuktan kendini kaybetmiş

"ŞÜPHELENİP TELEFONU AÇTIM"

Öte yandan telefoncu Emre Tambahçeci, "İçeriye geldi telefonu satmak istediğini söyledi. Ben telefonu elime alınca telefon bir anda çaldı. Ben de açtım bir Türk vatandaş 'Seni arıyoruz arıyoruz ulaşamıyoruz' dedi. Ben de telefonu aldım elime, satacak kişi de lavaboya gidiyorum diyerek çıktı dükkandan. Ben Türk ismi görünce açtım çünkü satmaya gelen kişi yabancı uyrukluydu şüphelendim. Yabancı müşteriler vardı Farsça bilen onlara da 'Bu üstümdeki kıyafetler de o kişinin' deyip kaçtı. Telefon da burada kaldı. Daha önce onu buralarda hiç görmemiştim" dedi.

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Cep Telefonu, Beylikdüzü, Afgan, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Afgan göçmen gasp etti' denilen olay çok başka çıktı! Soğuktan bilincini yitirmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Afgan göçmen gasp etti" denilen olay çok başka çıktı! Soğuktan bilincini yitirmiş - Son Dakika
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