Üye Girişi
Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi - Son Dakika

Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi

04.10.2021 17:50
Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi, System.String[]

Youtube'da yayınlanan programının tanıtım fragmanında sığınmacı konusundan bahseden fenomen Oğuzhan Uğur hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açılmıştı. Adliyeye avukatıyla birlikte gelerek ifade veren Uğur, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dedi.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında sosyal medya platformunda yayınlanacak programının tanıtım fragmanı tartışmalara neden olmuştu. Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterilmişti. Bir grup vatandaş da 23 Ağustos'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Program tanıtımında sığınmacıları ele alan Oğuzhan Uğur, savcılığa ifade verdi

AVUKATI İLE BİRLİKTE ADLİYEYE GELDİ

Grup adına açıklama yapan gazeteci Hasret Yıldırım, "Oğuzhan Uğur isimli bir sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemi ile İslami kisve ile alay etmiştir" diyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uğur, bugün avukatı Çağdaş Çelik ile birlikte adliyeye geldi.

Program tanıtımında sığınmacıları ele alan Oğuzhan Uğur, savcılığa ifade verdi

"HALKIN BİR KISMININ RAHATSIZ OLDUĞU KONUYU DİLE GETİRDİK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Oğuzhan Uğur'un, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dediği öğrenildi.

Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi

Çağlayan Adalet Sarayı, Oğuzhan Uğur, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti Bahşılı İlçe Teşkilatı'nda üye krizi toplu istifayı beraberinde getirdi! İlçe başkanı ve yönetimi görevden ayrıldı 17:46 İYİ Parti Bahşılı İlçe Teşkilatı'nda üye krizi toplu istifayı beraberinde getirdi! İlçe başkanı ve yönetimi görevden ayrıldı İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı 17:09 İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı TSK'dan önemli başarı! PKK'nın 16:52 TSK'dan önemli başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah kontrol altına alındı: 12 terörist öldürüldü
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi 16:02 Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek 15:57 Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem 15:49 Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem
Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi 15:16 Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu 15:05 Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu

Son Dakika Haberleri
17:50 Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
17:46 İYİ Parti Bahşılı İlçe Teşkilatı'nda üye krizi toplu istifayı beraberinde getirdi! İlçe başkanı ve yönetimi görevden ayrıldı
17:09 İngiltere'deki petrol krizi devam edince ordu devreye girdi! Askerler istasyonlara yakıt taşımaya başladı
17:07 Ozan Tufan, Norveç'e gözdağı verdi: Haaland ve Sörloth olsaydı daha da motive olurduk
16:52 TSK'dan önemli başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah kontrol altına alındı: 12 terörist öldürüldü
16:43 Son dakika! Altının kilogramı 498 bin 850 liraya çıktı
16:30 Sosyal medyada gündem oldu! "Ben üç beş maça atılırım" diyen Sergen Yalçın'ın, tahminleri tuttu
16:15 Zirve için birbirleriyle yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlüler
16:11 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 4 Ekim 2021
Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor         
17:48
Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası ortaya atıldı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz geldi         
17:13
Ozan Tufan, Norveç'e gözdağı verdi: Haaland ve Sörloth olsaydı daha da motive olurduk Ozan Tufan, Norveç'e gözdağı verdi: Haaland ve Sörloth olsaydı daha da motive olurduk         
17:08
AK Partili Akbaşoğlu: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir AK Partili Akbaşoğlu: 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir         
16:14
6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu         
16:01
Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu Ejder meyvesi üreten iki ortağın tartışması karakolda son buldu         
15:50
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı         
15:06
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor         
15:01
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 17:55:08. #1.13#
SON DAKİKA: Afgan sığınmacılarla ilgili yayınladığı tanıtım filmi tepki toplayan Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamalara cevap verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement