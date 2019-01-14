Son Dakika Haberleri: Afgan Yarışmacının Kanada Başbakanına Benzerliği Tüm Dünyayı Şaşırttı

Afgan Yarışmacının Kanada Başbakanına Benzerliği Tüm Dünyayı Şaşırttı

14 dakika önce

Afganistan'da bir yetenek yarışmasında sahneye çıkan şarkıcının Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliği herkesi şaşırttı.

Afgan Yarışmacının Kanada Başbakanına Benzerliği Tüm Dünyayı Şaşırttı, System.String[]
Afganistan'da bir yetenek yarışmasında sahneye çıkan şarkıcının Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliği herkesi şaşırttı.

Afganistan'da bir televizyon kanalında yayınlanan "Afgan Star" adlı müzik programında sahneye çıkan düğün şarkıcısı Abdul Salam Maftoon'un Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliği tüm dünyanın gündemine oturdu. Trudeau'ya benzerliği 29 yaşındaki Maftoon'a şöhret kapılarını açtı. Maftoon, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yarışmada finale kalan son 8 kişiden biri olan Abdul Salam Maftoon, "Sosyal medyadaki fotoğrafları görene kadar Justin Trudeau hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Benzerliğimiz, yarışmayı kazanma şansımı yüzde 50 oranında artırdı" dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau ile tanışmayı çok istediğini söyleyen yarışmacı, "Çünkü o dünya çapında tanınıyor. Ben ise Afganistan'ın uzak bir bölgesinde yaşayan fakir biriyim" şeklinde konuştu.

Afganistan'ın Bedehşan bölgesinde yaşayan 4 çocuk babası Maftoon, düğünlerde ve doğum günlerinde enstrüman çalarak şarkı söylüyor. - KABİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

Justin Trudeau, Afganistan, Kanada, Güncel
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