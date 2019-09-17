Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde intihar saldırısı
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde intihar saldırısı

16 dakika önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, motosiklete yerleştirdiği bombayı, Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın yakınında patlattığını söyledi.

Parvan İl Hastanesi Başhekimi Kasım Sengin, saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Sengin, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğunu ve saldırından yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Eylül'de yapılması öngörülüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde intihar saldırısı

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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