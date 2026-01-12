Afganistan'da 507 Kaçak Göçmen Yakalandı

KABİL, 12 Ocak (Xinhua) -- Afganistan Sınır Gücü, insan kaçakçılığı girişimlerini engelleyerek komşu ülke İran'a yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan 507 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin batı bölgesinde konuşlanan Afganistan Sınır Gücü pazar günü yaptığı açıklamada, sınırlar boyunca güvenliği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını belirtti.

Her gün yüzlerce Afgan mülteci İran'dan ülkelerine dönerken, pek çok Afgan da savaş sonrası ülkedeki yoksulluk ve işsizlikten kaçmak için yasadışı yollardan İran'a geçmeye çalışıyor.

Afganistan hükümeti, insan kaçakçılığı ve komşu ülkelere yasadışı geçişleri kontrol altına almayı taahhüt etmişti.