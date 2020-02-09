Afganistan'da çatışma: 2 ABD ve 6 Afgan askeri öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da çatışma: 2 ABD ve 6 Afgan askeri öldü - Son Dakika

Afganistan'da çatışma: 2 ABD ve 6 Afgan askeri öldü

6 saat önce

Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde Afgan ve ABD askerleri arasında çıkan çatışmada 2 ABD, 6 Afgan askerinin hayatını kaybettiği, 6 Amerikan servis üyesinin de yaralandığı açıklandı.

Afganistan'da çatışma: 2 ABD ve 6 Afgan askeri öldü, System.String[]

Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde Afgan ve ABD askerleri arasında çıkan çatışmada 2 ABD, 6 Afgan askerinin hayatını kaybettiği, 6 Amerikan servis üyesinin de yaralandığı açıklandı.


Afganistan'da ortak operasyonlar sırasında 2 ABD ve 6 Afgan askerinin hayatını kaybettiği, 6 Amerikan servis üyesinin de yaralandığı açıklandı. Afganistan'da bulunan ABD Ordu Sözcüsü Albay Col Sonny Leggett yaptığı açıklamada, "Mevcut raporlar, ABD ve Afgan gücüne Afgan üniformalı bir kişinin makineli tüfekle ateş açtığını gösteriyor. Hala bilgi topluyoruz ve saldırının arkasındaki sebep veya sebep şu anda bilinmiyor" ifadelerini kullandı. Leggett, ölümlerin ortak bir tatbikat sırasında Afgan ve Amerikan askerleri arasında çıkan bir çatışmada meydana geldiğini, Afgan ordusuna sızan Taliban üyesi askerler tarafından mı yoksa ABD ve Afgan birlikleri arasındaki çıkan bir çatışma sonucundan mı kaynaklandığının henüz binmediğini belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


7. ABD Özel Kuvvetler Grup Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Afganistan'da yaşanan olayda askerlerin öldüğü doğrulandı.


Nangarhar eyaleti meclis üyesi Sohrab Qadri ise "Ateş açan saldırgan çatışma sırasında öldürüldü" dedi.


Öte yandan, bölgedeki yollardan ve çevre köylerden Taliban'ın temizlenmesine yönelik operasyonlar düzenleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, "Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum. Diğer milletlere hizmet etmek bizim görevimiz değil. Amerika'nın en uzun savaşını bitirmeye ve askerlerimizi evlerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Van'da 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti
Son dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Orta Doğu planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı SARS salgınında ölenlerin sayısını geçti İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:23:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da çatışma: 2 ABD ve 6 Afgan askeri öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]