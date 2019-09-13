Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü
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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı havadan ve karadan operasyon düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, operasyon sonucu DEAŞ'ın Afganistan basın sorumlusu Hasan Pancabi'nin öldürüldüğü belirtildi.
Öte yandan başkent Kabil'de de DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığı yapan bir örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.
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