Son Dakika Haberleri: Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü
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Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü

38 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı havadan ve karadan operasyon düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, operasyon sonucu DEAŞ'ın Afganistan basın sorumlusu Hasan Pancabi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Öte yandan başkent Kabil'de de DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığı yapan bir örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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