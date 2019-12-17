Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı - Son Dakika
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Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı

6 saat önce

Yıllardır iç savaş ve kuraklığın pençesindeki Afganistan, çocuklar açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı, System.String[]

Yıllardır iç savaş ve kuraklığın pençesindeki Afganistan, çocuklar açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) raporunda, Afganistan'da 2019'un 9 ayında şiddet nedeniyle her gün ortalama 9 çocuğun hayatını kaybettiği ya da sakat kaldığı belirtildi.

Ocak- Eylül 2019 döneminde ölen ya da sakat kalan çocukların sayısının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı kaydedilen raporda, çocuk ölümü ve yaralanmalarının en fazla Kabil, Nangarhar, Paktiya, Helmand ve Kandahar vilayetlerinde görüldüğü vurgulandı.

Raporda, Afganistan'da 2 milyon çocuğun yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle çeşitli rahatsızlıklarla mücadele ettiği, ülkedeki şiddet olaylarının etkilediği çok sayıda çocuğun psikolojik hastalıklarla boğuştuğu ifade edildi.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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