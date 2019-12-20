Afganistan'da oyların yeniden sayımı tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da oyların yeniden sayımı tamamlandı - Son Dakika

Afganistan'da oyların yeniden sayımı tamamlandı

6 saat önce

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanması için oyların yeniden sayma işlemi tamamlandı.

Afganistan'da oyların yeniden sayımı tamamlandı, System.String[]

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanması için oyların yeniden sayma işlemi tamamlandı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Zabihullah Sadat, basına yaptığı açıklamada, Afganistan genelinde oyların yeniden sayım işleminin tamamlandığını söyledi.

Hileli oyların asla geçerli sayılmayacağını ifade eden Sadat, sonuçların şeffaf bir şekilde açıklanacağını belirtti.

Sadat, seçim sonuçlarının en kısa zamanda açıklanacağını kaydetti.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda ülkenin 7 vilayetinde cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah taraftarları "seçime hile karıştığı" iddiasıyla oyların yeniden sayılmasını engellemiş ve 5 gün Abdullah'ın çağrısı üzerine 7 vilayette de oylar yeniden sayılmaya başlamıştı.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Bu arada, 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın bizzat görüştüğü ABD'li Müslüman vekilden, Türkiye karşıtı karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Biz de kendi yaptırımlarımızı uygularız Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak

Son Dakika Haberleri
18:11 Soylu: "Terör örgütü dinsiz bir örgüttür" - Son Dakika
18:10 Perge'de mevcut 4 kaz var (2) - Son Dakika
18:10 İngiltere Avam Kamarası Brexit yasasını kabul etti - Son Dakika
18:10 Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı - Son Dakika
18:09 Bursa'da jandarma ekipleri define çetesini çökertti - Son Dakika
18:01 Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:13:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da oyların yeniden sayımı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]