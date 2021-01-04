Afganistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Siret, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Gazne'nin 4. Bölgesindeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

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