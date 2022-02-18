Afganistan'ın Badgis ve Farah vilayetlerinde "İyilik Treni" yardım paketleri dağıtıldı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen yardım malzemesini taşıyan "İyilik Treni"nin yardım paketleri, Afganistan'ın batısındaki Farah ve Badgis vilayetlerinde dağıtıldı.

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Grup Başkanı Burhan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan İyilik Treni yardım malzemelerinin vilayetlere gönderme işlemlerinin devam ettiğini, diğer yandan yardımların ulaştığı vilayetlerde dağıtımların sürdüğünü söyledi.

Bugün de ülkenin batısındaki Farah ve Badgis vilayetlerinde 600 aileye yardım paketinin teslim edildiğini belirten Aslan, yardımların 34 vilayete ulaştırılacağını aktardı.

Ankara'dan 27 Ocak'ta yola çıkan ve 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni, 7 Şubat'ta Türkmenistan sınırındaki Turgundi Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a giriş yapmıştı.

Söz konusu yardım paketlerinde gıda, kışlık giyim, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye, oyuncak, sağlık malzemeleri bulunuyor.