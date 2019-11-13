Son Dakika Haberleri: Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Samsun'da cezaevi firarisi olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Samsun'da cezaevi firarisi olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre uyuşturucu suçundan tutuklanarak açık cezaevinde cezasını çeken Afgan B.C., kaldığı cezaevinden firar etti. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıt Park'ta otururken bekçiler tarafından yakalanan B.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. B.C., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Afganistan, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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