Son Dakika Haberleri: Africa Industrie Dergisi Türkiye-Senegal İş Birliğini Yazdı

Africa Industrie Dergisi Türkiye-Senegal İş Birliğini Yazdı

1 saat önce

Senegal'de çıkan Africa Industrie dergisi, şubat sayısını, başkent Dakar'ın Diamniadio bölgesindeki Türk yatırımları ve Senegal-Türkiye iş birliğine ayırdı.

Africa Industrie Dergisi Türkiye-Senegal İş Birliğini Yazdı, System.String[]
Senegal'de çıkan Africa Industrie dergisi, şubat sayısını, başkent Dakar'ın Diamniadio bölgesindeki Türk yatırımları ve Senegal- Türkiye iş birliğine ayırdı.

" Afrika'da kalkınmanın merkez üssü: Diamniadio" başlığıyla çıkan derginin baş yazısında Senegal-Türkiye arasındaki iş birliğinin dinamik bir karaktere sahip olduğu kaydedildi. Senegal'in ayrıcalıklı ortağı Türkiye'nin, ülkede büyük projeler gerçekleştirdiği belirtilen yazıda, iki ülkenin hidrokarbon, madencilik ve turizm alanında yeni anlaşmalar imzaladığı vurgulandı.

Kapak fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yer aldığı dergide, Türkiye'nin Afrika'daki yatırımlarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turuna, Senegal-Türkiye arasındaki iş birliğinin detaylarına, havalimanı, otel, kongre ve fuar merkezi, spor kompleksi yatırımları gerçekleştiren Summa İnşaat ve şirketin yöneticisi Selim Bora'ya ilişkin başlıklar yer aldı.

Dosyada ayrıca Diamniadio'da Summa İnşaat'ın tamamladığı; Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı, Abdou Diouf Uluslararası Kongre Merkezi, Dakar Arena Spor Kompleksi, beş yıldızlı Radisson Oteli, Dakar Fuar Merkezi ile bir diğer Türk firmasının tamamladığı Uluslararası Hal Merkezi ve Tır Parkı tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki yatırımları örnek gösterdi

Senegal'deki Türk yatırımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayında katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile dikkatleri çekmişti.

Erdoğan konuşmasında, "Senegal'in başkenti Dakar'a gidiyorsunuz, sizi orada Türk müteahhitlerin yaptığı Batı Afrika'nın en modern havalimanı karşılıyor. Yeni, muhteşem bir spor salonu yaptılar. Tüm Afrika'ya ses verecek. Bunları artık Türkiye ve Türk yapıyor. Havalimanını, kapalı spor salonunu, yollarını alt ve üstyapısıyla yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:48 Kaynak: AA

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