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Afrika Birliği, Çin'in başkenti Pekin'de "Daimi Temsilcilik" açma kararı aldı - Son Dakika

Afrika Birliği, Çin'in başkenti Pekin'de "Daimi Temsilcilik" açma kararı aldı

10.02.2022 01:24
Afrika Birliği, Çin'in başkenti Pekin'de "Daimi Temsilcilik" açma kararı aldı

Afrika Birliği'nin (AfB), Çin ile siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla başkent Pekin'de "Daimi Temsilcilik" açma kararı aldığı bildirildi.

Afrika Birliği'nin (AfB), Çin ile siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla başkent Pekin'de "Daimi Temsilcilik" açma kararı aldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi'nde, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adım atıldı.

AfB dışişleri bakanlarının oluşturduğu bakanlar konseyi tarafından zirvede sunulan öneri kapsamında bu yıl içinde Çin'in başkenti Pekin'de kalıcı bir ofisin açılması kararlaştırıldı.

Çin'de açılacak ofisin, AfB'deki reformlar kapsamında açılacak ofislerden biri olduğu kaydedildi.

Pekin'de açılacak daimi temsilcilikte, biri daimi temsilci olmak üzere farklı alanlarda uzman en az 10 kişi istihdam edilecek.

Misyonun ne zaman açılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Afrika ile siyasi ve ticari ilişkileri geliştirmek için kıta ülkeleriyle zirveler düzenleyen Çin, Afrika'nın en büyük ekonomik ortakları arasında kabul ediliyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Addis Ababa, Afrika, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Çin'in başkenti Pekin'de 'Daimi Temsilcilik' açma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika Birliği, Çin'in başkenti Pekin'de "Daimi Temsilcilik" açma kararı aldı - Son Dakika
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