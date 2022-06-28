Afrika Birliği, Kenya seçimleri için uzman heyeti gönderecek

Afrika Birliği'nin (AfB), 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Kenya'ya uzman heyeti göndereceği bildirildi.

AfB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kenya hükümetince yapılan davet sonrası uzman bir heyetin Kenya'ya gönderileceği kaydedildi.

Kenya'da 9 Ağustos'taki seçimi takip için gönderilen heyetin 8 kişiden oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Uzman heyetin, seçim hazırlıklarını ve kampanyalarını yakından takip ederek ulusal ve uluslararası paydaşlarla seçim sürecinde ve sonrasında iş birliği sürecini görüşecekleri belirtildi.

Devlet başkanlığı için 4 aday yarışacak

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak.

Kenya seçimlerinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto, muhalif aday Raila Odinga, Roots Partisi adayı George Wajackoyah ve Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga olmak üzere 4 aday yarışacak.

İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.