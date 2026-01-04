Afrika Birliği, Venezuela'daki Gelişmeleri Endişeyle İzliyor - Son Dakika
Afrika Birliği, Venezuela'daki Gelişmeleri Endişeyle İzliyor

04.01.2026 00:26
Afrika Birliği, Venezuela'daki siyasi karışıklıklar ve askeri müdahaleler karşısında endişeli.

Afrika Birliği (AfB), Venezuela'da yaşanan son siyasi ve güvenlik gelişmelerini endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Afrika Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden çıkarılması ve ülke kurumlarına yönelik askeri saldırı haberlerinin derin bir endişeyle takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Afrika Birliği'nin devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkların kendi kaderini tayin hakkı başta olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Diyalog ve barışçıl çözüm çağrısı yapılan açıklamada, Venezuela'daki karmaşık iç sorunların ancak Venezuelalılar arasında yürütülecek kapsayıcı bir siyasi diyalog yoluyla kalıcı şekilde çözülebileceği ifade edildi.

Afrika Birliği, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, barışın, istikrarın ve uluslar arasında karşılıklı saygının korunması yönündeki kararlılığını yineledi.

Açıklamada ayrıca, ilgili tüm taraflara gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla itidal çağrısı yapılarak, uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin bölgesel barış ve istikrar açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Afrika'dan tepkiler

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği geniş çaplı askeri müdahaleyi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte yakalanarak ülkeden çıkarılmasını büyük endişeyle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin bu eyleminin, BM üyesi devletlerin herhangi bir üye devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidinde bulunmaktan ya da güç kullanmaktan kaçınmasını öngören BM Şartı'nın 2. maddesini açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Egemen devletlere karşı askeri müdahalelerin yalnızca istikrarsızlığa ve derinleşen krizlere yol açtığı aktarılan açıklamada, "ABD'nin yasa dışı ve tek taraflı güç kullanımının" uluslararası düzenin istikrarını ve uluslararası eşitlik ilkesini baltaladığı kaydedildi.

Çad Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çad Dışişleri Bakanı Abdullahi Sabri Fadul'un, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Venezuela'daki siyasi ve güvenlik durumundaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Çad'ın adil ve barışçıl bir dünya düzeninin temeli olan uluslararası hukuka saygıya güçlü bağlılığı vurgulanarak, Venezuela'da barışın, istikrarın ve toprak bütünlüğünün korunmasının, Venezuela halkının daha fazla acı çekmesini önlemek açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

Kaynak: AA

Venezuela, Güvenlik, Afrika, Güncel, Son Dakika

