Afrika İhracat İthalat Bankasından Tunus'a 700 milyon dolarlık kredi desteği - Son Dakika
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Afrika İhracat İthalat Bankasından Tunus'a 700 milyon dolarlık kredi desteği

13.04.2022 12:45
Afrika İhracat İthalat Bankasından Tunus'a 700 milyon dolarlık kredi desteği

Afrika İhracat İthalat Bankası (Afrexim Bank) Tunus'a devlet işlerinde kullanılmak üzere 700 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Afrika İhracat İthalat Bankası (Afrexim Bank) Tunus'a devlet işlerinde kullanılmak üzere 700 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Konuya ilişkin Tunus Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredinin devlet işlerinde kullanılmak üzere verildiği aktarılan kararnamede, Afrexim Bank ile müzakerelerin tamamlandığı ve bu doğrultuda kredi alımının onaylandığı kaydedildi.

Tunus'ta yıllardır devam eden ekonomik kriz, son yıllarda patlak veren siyasi krizle artarak devam ediyor.

Ülkede özellikle un, yağ, pirinç ve un gibi temel gıda maddelerine ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 1993 yılında kurulan Afrexim Bank, Afrika ülkeleri ile diğer kıta ülkeleri arasındaki ticareti genişletmeyi hedefliyor.

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Kaynak: AA

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