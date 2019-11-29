Son Dakika Haberleri: Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Benin'e 60 milyon avro ceza
Son Dakika Güncel Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Benin'e 60 milyon avro ceza - Son Dakika

Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Benin'e 60 milyon avro ceza

6 saat önce

Afrika İnsan ve Toplum Hakları Mahkemesi (AİTHM), Benin Devletini, muhalif Sebastien Ajavon'a 60 milyon avro tazminat ödemeye mahkum etti.

Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Benin'e 60 milyon avro ceza, System.String[]

Afrika İnsan ve Toplum Hakları Mahkemesi (AİTHM), Benin Devletini, muhalif Sebastien Ajavon'a 60 milyon avro tazminat ödemeye mahkum etti.

Benin basınındaki haberlere göre, Tanzanya'nın Zanzibar özerk bölgesinde yer alan mahkeme, Benin'in, iş adamı ve muhalif Ajavon'u 2016'daki bir davada mağdur ettiği gerekçesiyle iş adamına 60 milyon tazminat ödemesine hükmetti.

Ajavon'un avukatı Julien Bensimhon, mahkemenin Benin devletine, Ajavon ailesinin banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mülkleri ile şirketleri üzerindeki tedbirleri kaldırması talimatı verdiğini aktardı.

Ülkesinde 2016 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Ajavon, şirketine ait bir konteynırda 18 kilogram kokain bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, delil yetersizliği nedeniyle kısa sürede serbest bırakılmıştı.

Benin'de özel bir mahkeme, Fransa'ya giden Ajavon'u gıyabında 20 yıl hapse mahkum etmiş ve hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Afrika, Benin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 05:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Benin'e 60 milyon avro ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]