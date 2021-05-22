Afrika Uzmanı Çınar, Boko Haram'ın lideri Şekau'nun ölüm iddialarını değerlendirdi - Son Dakika

Afrika Uzmanı Çınar, Boko Haram'ın lideri Şekau'nun ölüm iddialarını değerlendirdi

22.05.2021 11:41
Afrika Uzmanı Çınar, Boko Haram'ın lideri Şekau'nun ölüm iddialarını değerlendirdi, System.String[]

Kafkassam Afrika Uzmanı Huriye Yıldırım Çınar, Boko Haram'ın öldürülemeyen lideri Şekau'nun son ölüm iddiaları ve olası senaryoları değerlendirdi.

Kafkassam Afrika Uzmanı Huriye Yıldırım Çınar, Boko Haram'ın öldürülemeyen lideri Şekau'nun son ölüm iddiaları ve olası senaryoları değerlendirdi.

Kafkassam Afrika Uzmanı Huriye Yıldırım Çınar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıkalamada, "Boko Haram terör örgütü lideri Ebubekir Şekau'nun bir kez daha ölümü haberi uluslararası medyada yer aldı. Daha önce en az dört kere Şekau'nun öldüğü haberi yayınlanmışsa da her seferinde kısa bir süre sonra video mesajla ölmediğini ispatlayan terörist lider Nijeryalı yetkililerle adeta alay etmişti. Bilindiği üzere Ebubekir Şekau 2009 yılında Boko Haram'ın kurucu lideri Muhammed Yusuf'un bir eylem sırasında öldürülmesinden sonra örgütün ikinci lideri olmuştu. Şekau'nun uluslararası alanda tanınması Nisan 2014'te Borno Eyaletinin Chibok bölgesinde 276 kız öğrenciyi kaçırttığı bir eylemle olmuştu. Dönemin ABD Başkanı Barak Obama ve eşi dahi Şekau'a karşı "Bring back our girls!" (Kızlarımızı geri getir) söyleriyle protestoda bulunmuştu. Ebubekir Şekau eylemlerinde sınır tanımamazlığı ve şiddet tutkusu nedeniyle Boko Haram militanları tarafından bile eleştirilmiştir. Birçok kaynağa göre, Şekau kadın ve çocukları canlı bomba olarak kullanmaktan, eylemlerinde sivilleri hatta Müslümanları bile katletmekten ve yakınındaki insanları paranoyak hislerle öldürmekten kaçınmamıştır. Onun bu tutumlarını eleştiren, DAEŞ tarafından da desteklenen Boko Haram kurucu lideri Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab El Barnavi 2016 yılında Boko Haram'dan ayrılarak ISWAP'ı (Batı Afrika Bölgesi İslam Devleti) yapılandırarak başına geçmiştir. Bu tarihten beri Şekau liderliğindeki Boko Haram hem Nijerya Devleti ve uluslararası destekçileriyle hem de Barnawi güçleriyle kıyasıya bir savaş sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"ISWAP militanları tarafından canlı olarak yakalanmamak için eline aldığı bombayla kendisini patlatmıştır"

Çınar, "Alınan son haberlere göre Çarşamba gecesi ISWAP militanları Timbuktu bölgesindeki Sambisa Ormanında Şekau'nun saklandığı yeri tespit ederek geniş çaplı bir saldırı düzenlemiştir. Henüz resmi makamlarca teyit edilmeyen bilgiye göre Şekau, karşısında zayıf kaldığı ISWAP militanları tarafından canlı olarak yakalanmamak için eline aldığı bombayla kendisini patlatmıştır. Şekau'nun Nijerya ordusu tarafından değil ISWAP militanlarının saldırısı sonucu ölmesi/öldürülmesi iddiaları uluslararası alanda değişik konuları gündeme getirmektedir. Öyle ki ABD'nin terörle mücadele kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Servisi'nin yürüttüğü 'Adalet için Ödüller Programı' resmi Twitter hesabında Şekau'nun başına koyduğu 7 milyon dolarlık ödülü ISWAP'ın alamayacağını bildiren bir paylaşım yapmıştır" açıklamasında bulundu.

"Boko Haram'ın yeni liderinin kim olacağı hususunda örgüt içinde bir rekabet yaşanabilecektir"

Kafkassam Afrika Uzmanı Çınar, "Şekau'nun ölmesi durumunda Boko Haram ve Nijerya açısından çeşitli senaryolar gündeme gelebilecektir. Öncelikle Şekau'nun ardından Boko Haram'ın yeni liderinin kim olacağı hususunda örgüt içinde bir rekabet yaşanabilecektir. Bu kısa ve orta vadede Boko Haram'a güç kaybettirerek Nijerya ve bölge devletlerinin örgütle mücadelesine ivme kazandırabilir. Yeni liderin ISWAP ile çatışmaya devam etme ihtimali ise bu iki örgütün kaynak ve motivasyonlarını birbirine karşı kullanmasıyla Nijerya ve çevresinde daha az eyleme imza atabilmelerine neden olacaktır. Ancak lidersiz kalan Boko Haram militanlarının, ya da daha ılımlı bir yeni liderin ISWAP ile birleşmesi ya da işbirliğine gitmesi Nijerya ve çevresi için daha büyük güvenlik tehditleri oluşturabilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Boko Haram, Afrika, Çınar, Şekau, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afrika Uzmanı Çınar, Boko Haram'ın lideri Şekau'nun ölüm iddialarını değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Çiftçiler daha önce böyle bir kuraklık görmedi! Konya Ovası'nda tarlalar mera oldu Çiftçiler daha önce böyle bir kuraklık görmedi! Konya Ovası'nda tarlalar mera oldu Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi         
12:30
500 bin liralık ödülle Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi 500 bin liralık ödülle Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi         
12:24
Şarkıcı Sinead O'Connor'dan korkunç itiraf: Şarkıcı Prince'in evindeki tacizden kaçarak kurtuldum Şarkıcı Sinead O'Connor'dan korkunç itiraf: Şarkıcı Prince'in evindeki tacizden kaçarak kurtuldum         
12:00
Balık aşkı ağır basan oyuncu Çağatay Ulusoy, 841 bin TL'ye tekne aldı Balık aşkı ağır basan oyuncu Çağatay Ulusoy, 841 bin TL'ye tekne aldı         
11:35
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak         
11:24
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü         
11:06
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu         
10:21
Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait         
10:19
Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi         
09:58
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak         
08:35
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 13:03:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika Uzmanı Çınar, Boko Haram'ın lideri Şekau'nun ölüm iddialarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement