Son Dakika Haberleri: Afrika'ya göreve giden iki rahibe hamile döndü, Katolik Kilisesi soruşturma başlattı
Son Dakika Dünya Afrika'ya göreve giden iki rahibe hamile döndü, Katolik Kilisesi soruşturma başlattı

Afrika'ya göreve giden iki rahibe hamile döndü, Katolik Kilisesi soruşturma başlattı

8 saat önce

Roma Katolik Kilisesi’nden Afrika’ya göreve gönderilen iki rahibe buradan hamile döndü. Katolik Kilisesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Afrika'ya göreve giden iki rahibe hamile döndü, Katolik Kilisesi soruşturma başlattı, System.String[]

Afrika'ya göreve gönderilen iki rahibenin hamile kalmaları üzerine Roma Katolik Kilisesi soruşturma başlattı.


Rahibelerden birinin İtalya'nın Sicilya Adası'nda karın ağrısı şikayetiyle doktora gittiği sırada hamile olduğunu öğrendiği belirtildi.

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Afrika, Roma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:13 
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