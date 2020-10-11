Afrin'de maske ve el dezenfektanı dağıtıldı - Son Dakika

Suriye'nin Afrin ilçesinde yaşayan sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından maske ve el dezenfektanı dağıtımı yapıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'de korona virüs tedbirleri kapsamında yardım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tahiroğlu, bölgede olası bir salgının meydana gelmesi durumunda çok sayıda kişinin etkileneceğini belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz virüs küresel ölçekte dünyayı etkisi altına aldı. Haliyle Suriye'deki mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda salgının yayılması sivillerin genel yaşamı için büyük bir sorun oluşturur. Bu nedenle tedbirler ciddi önem taşıyor" dedi.

Suriye'de korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirme ve hijyen malzemesi dağıtım çalışmaları yürüttüklerini anlatan Tahiroğlu, "Son olarak Suriye'nin Afrin ilçesinin genelindeki sivillere 10 bin adet maske ve el dezenfektanı dağıttık. Aynı zamanda tedbirler konusunda da bilgilendirmede bulunduk" dedi. - HATAY