Afrin Şehidi İbrahim Imış, Şehadetinin Yıl Dönümünde Rahmetle Anıldı
1 saat önce
Afrin şehidi İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı Afrin şehidi İbrahim Imış için Mevlid-i Şerif okutulduAFYONKARAHİSAR - Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve...
Afrin
şehidi İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı
Afrin şehidi İbrahim Imış için Mevlid-i Şerif okutuldu
AFYONKARAHİSAR - Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesine bağlı Merkez
Büyük Cami'de Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için Mevlid-i Şerif okutuldu. Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için düzenlenen programa, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, AK Parti
Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif programında dualar edilerek şehitlerimize rahmet dilendi. Ayrıca Şehit İbrahim Imış'ın ailesi tarafından Mevlid-i Şerif öncesi programa katılan vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:40 Kaynak: İHA
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