Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi İbrahim Imış, Şehadetinin Yıl Dönümünde Rahmetle Anıldı

Afrin Şehidi İbrahim Imış, Şehadetinin Yıl Dönümünde Rahmetle Anıldı

1 saat önce

Afrin şehidi İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı Afrin şehidi İbrahim Imış için Mevlid-i Şerif okutulduAFYONKARAHİSAR - Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve...

Afrin Şehidi İbrahim Imış, Şehadetinin Yıl Dönümünde Rahmetle Anıldı, System.String[]
Afrin şehidi İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı
Afrin şehidi İbrahim Imış için Mevlid-i Şerif okutuldu

AFYONKARAHİSAR - Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Merkez Büyük Cami'de Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için Mevlid-i Şerif okutuldu. Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için düzenlenen programa, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif programında dualar edilerek şehitlerimize rahmet dilendi. Ayrıca Şehit İbrahim Imış'ın ailesi tarafından Mevlid-i Şerif öncesi programa katılan vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

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