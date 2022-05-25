Afşin'de huzur toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afşin'de huzur toplantısı gerçekleştirildi

25.05.2022 17:52
Afşin'de huzur toplantısı gerçekleştirildi

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur toplantısı düzenlendi.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur toplantısı düzenlendi.

Pınarbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen toplantıya, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz'in yanı sıra Emniyet Müdürlüğünde görevli birim amirleri, bekçiler ve muhtarlar katıldı.

Genel güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıda, asayiş, trafik, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Toplantıda, ayrıca vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Metin Cengiz, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afşin'de huzur toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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