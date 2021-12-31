Afşin'de "Şair Mütefekkir Üstat Sezai Karakoç" konulu konferans - Son Dakika

Afşin Belediyesi ve Ashab-ı Kehf Camisi Külliyesi Derneği tarafından "Şair Mütefekkir Üstat Sezai Karakoç" konulu konferans düzenlendi.

Ashab-ı Kehf Camisi Külliyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan yazar İsmail Kılıçarslan, Sezai Karakoç ile tanışma hikayesini anlatarak, şairin ilham alınacak önemli düşünce adamlarından biri olduğunu belirtti.

Sezai Karakoç'un 21. yüzyılda yaşayan en önemli fikir ve düşünce insanlarından biri olduğuna değinen Kılıçarslan, şairin, edebi ve düşünce hayatını diriliş nesli olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adadığını söyledi.

Karakoç'un medeniyet ve diriliş düşüncesinin kurucusu olduğunu aktaran Kılıçarslan, "Düşünün 60 basılı kitabınız var ve bu kitaplarınızdan bazıları 500 bin adet, bazıları 150-200 bin satmış. Toplamda kitabınız 6-7 milyon insana ulaşmış. Bu kadar insana ulaşmış bir insanın yoksul bir hayat yaşaması düşünülemez. Fakat seçmiş olduğu hayat yoksulluk. Üstadın dünyayı değiştirme çabasının adı diriliştir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sezai Karakoç'un eserlerini en çok okuyan öğrencilere hediye verildi.

Etkinliğe, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Ashab-ı Kehf Camisi Külliyesi Derneği Başkanı Mehmet Turan, dernek üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.