Afyon Belediye Yüntaş, Okay Serçe ve Berkan Eryüz'ü transfer etti

Öte yandan, yeni transferler Okay Serçe ve Berkan Eryüz ile birer yıllık anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

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