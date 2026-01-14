Afyon\'da Uyuşturucu Baskını: 25 Peçete Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis köy evine yaptığı baskında 25 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dazkırı ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler ilçeye bağlı bir köydeki eve baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 25 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile 4 bin 930 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Olayın ardından B.D. ve H.K., isimli şahıs gözaltına alındı. B.D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.K. isimli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR