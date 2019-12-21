Afyon Eğitim Vakfı Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyon Eğitim Vakfı Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Afyon Eğitim Vakfı Genel Kurulu yapıldı

6 saat önce

Afyon Eğitim Vakfı'nın 33'nci Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Afyon Eğitim Vakfı Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

Afyon Eğitim Vakfı'nın 33'nci Genel Kurulu gerçekleştirildi.


Genel Kurul'a Vali Mustafa Tutulmaz, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Genel Meclisi Başkanı ve Afyon Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve vakıf üyeleri katıldı. Genel Kurul'un Divanı, iş adamı Şükrü Koçoğlu, Vakıf Genel Sekreteri Murat Diker ve Kadir Pancaroğlu'ndan oluştu.


Genel Kurulda konuşan Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Vakıf'ın 33'nci senesine ulaştığını belirterek; "Afyon Eğitim Vakfı bu Genel Kurulla birlikte 33. yılını doldurmuş artık 34. yılına girmiş bir eski bir vakıftır. Bununla birlikte artık küçük bir vakıf olmaktan çıkmış bugün itibariyle 535 öğrenciye burs veren, orta büyüklükteki vakıflar haline gelmiş önemli bir vakıftır. Bunu gururla söylemek istiyorum. Bu dönem ki faaliyetlerimizi anlatırken 2018 yılı vizyonumuz çerçevesinde hakikaten çok çalıştık, yorulduk, ama yorulduğumuza değdi" dedi.


Vali Mustafa Tutulmaz ise, Afyonkarahisar'ın son yıllardan adından söz ettirmeye başladığını söyledi. Tutulmaz, "Afyon'u tanımlarken termalin, lezzetin, mermerin ve tarihin merkezi diye tanımlıyorduk. Ağır ağır eğitiminde merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Tabi bu Afyon'un geleneğinde var. Elli, altmış yıl önce Afyon Lisesi bu bölgenin en önemli liselerindendir. Ancak zaman içinde gelişmeyle beraber Afyon'un eğitimdeki konumu biraz durağanlaşmıştır. Ancak bu yeni üniversitenin etkisiyle, yeni yatırımlarla inşallah yine Afyon bölgenin önemli merkezlerinden birisi olacak" diye konuştu. Konuşmaların sonunda vakfa katkı sağlayan Bursalı İşadamı Hüseyin Özdilek adına Nihat Günsel'e Vali Mustafa Tutulmaz tarafından plaket takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:28 Kaynak: İHA
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