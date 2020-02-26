Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde "Genç Ofis" kurulacağını açıkladı.



AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Karakaş, ziyarette yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilerin yanı sıra üniversitedeki akademik ve idari personelin sportif, eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.



Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise, YÖK ve Bakanlık arasında imzalanan protokolle gönüllülüğün seçmeli ders olacağını, Türkiye'de ilk kez bir bakanlığın üniversite kampüslerinde kendine yer açacağını ve kurulacak "Genç Ofis" sayesinde gençlere birebir ulaşmış olacaklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR