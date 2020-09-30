Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, öğrencileri sevindirdi - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kırtasiye yardımına ihtiyacı olan öğrencileri sevindirdi.

Aralarında çanta, defter gibi birçok kırtasiye malzemesinin bulunduğu setler, öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Belediye Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yardım birimine kayıtlı yoksul, dul, yetim ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulunuldu.

İçerisinde 14 kalem kırtasiye malzemesinin yer aldığı paketler, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş tarafından öğrencilere takdim edildi.

Maddi durumu yetersiz olan ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Zeybek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Zeybek, Kovid-19 salgını dolayısıyla okullarından uzak kalan öğrencilerin en kısa sürede okullarına dönmesini temenni ederek kırtasiye yardım paketinin içerisinde çantadan deftere, kalemden silgiye kadar bir yıl boyunca kullanabilecekleri birçok eğitim araç ve gerecinin yer aldığını kaydetti.