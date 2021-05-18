Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

18.05.2021 11:45
Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama, System.String[]

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i kınadı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i kınadı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından Haziran ayı meclis toplantısında, meclis üyelerinin aldığı ortak kararla İsrail'in, Ramazan ve bayramda Filistinlilere yönelik yaptığı saldırılar nedeniyle bir kınama bildirisi okundu.

Zeybek, "İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddetin, baskıcı politikaların ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Halen artarak devam etmektedir. Mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırıların, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve ölümüne sebep olmuştur, olmaktadır. Afyonkarahisar Belediye Meclisi olarak, bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Karahisar, Ramazan, Zeybek, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama - Son Dakika


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