Afyonkarahisar beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da etkisini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Afyonkarahisar'da saat 16.00'da etkisini artıran kar yağışı kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 2 saatte oldukça etkili olan kar yağışı tüm şehri beyaza boyadı. Kentin diğer illerle bağlantı yolları Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sayesinde kapanmadı. Tatili ve kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise aileleri ile birlikte parkta karın keyfini çıkardı.

100 ARAÇ 150 PERSONEL KARLA MÜCADELE EDİYOR

Kentin tüm bölgelerinde etkili olan kar yağışı, tedbirleri de beraberinde getirdi. Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 100 araç ve 150 personelden oluşan ekiple kar mücadelesine katıldı. Kentin birçok noktasında kar nedeniyle araçlar maddi hasarlı kazalar yaşadı.