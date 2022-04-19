Afyonkarahisar "Büyük Zafer"in 100. yılına hazırlanıyor - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da "Büyük Zafer" hazırlanan 100 etkinlikle coşkuyla kutlanacak.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen, 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Büyük Taarruz'un gerçekleştirildiği Afyonkarahisar'da valilik, belediye başkanlığı, kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle zaferin 100. yılını çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor.

Kentte yapılacak 100 etkinlik, "Büyük Taarruz'un 100. Yılı" adlı kitapçıkta toplanarak 80 ile gönderildi. Kitapçık ayrıca devlet büyükleri, bakanlıklar ve farklı kurumlara da ulaştırılacak.

Kitapçıkta, Dünya Motokros Şampiyonası, ÜNİLİG Türkiye Finali, Teknofest Uluslararası ve Liseler arası İHA yarışmaları, Frig Ultra Maratonu, Akrobasi 100. Yıl Kupası, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 100. Yıl Kısa Film Festivali, Kitap Fuarı, Büyük Taarruz Siperleri Foto Safari Etkinliği, Gastronomi Festivali, Afyon İktisat Kongresi, 100. Yılda Uluslararası Büyük Taarruz Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumu ve çok daha fazla ulusal ve uluslararası etkinlik yer alıyor.

Vali Gökmen Çiçek, AA muhabirine, zaferin şehri Afyonkarahisar'ın Büyük Taarruz'un 100. yılının bilincinde olduğunu, muhteşem kutlamaların yapılacağını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Taarruz'un önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:

"Biz Afyonkarahisar'a, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar diyoruz. Afyonkarahisar'a her ne kadar gizemli şehir desek de aslında bir yönüyle de hüzünlüdür. Çünkü 1,5 yıl işgal altında kalan topraklar. Ama sonunda Mustafa Kemal Atatürk, komutanlarıyla birlikte geldiği Afyonkarahisar'da kadın ve erkeklerle yapılan mücadelede bağımsızlığımıza ve cumhuriyetimize giden yol burada açıldı. Bu yüzden Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'yi bütün Türkiye'ye bir kez daha duyuracağız."

Çiçek, Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak etkinlikleri anlattı.

Büyük Zafer'in 100. yılının dolu dolu kutlanacağını aktaran Çiçek, "Türkiye ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi, 25 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da buluşacak. O günün gecesinde Şuhut'tan Kocatepe'ye yapılacak kutlu yürüyüş yoğun katılımla gerçekleşecek. 25-30 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da muazzam kutlamalar yapılacak. İnşallah, Büyük Zafer'in tarihine not düşeceğiz." ifadesini kullandı.