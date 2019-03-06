Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Çatıdaki Otağda Ney Dinletisi

Afyonkarahisar Çatıdaki Otağda Ney Dinletisi

1 saat önce

Çatıdaki otağda ney dinletisiAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı binanın çatısına yaptırılan otağda ney dinletisi düzenlendi.

Çatıdaki otağda ney dinletisi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı binanın çatısına yaptırılan otağda ney dinletisi düzenlendi.

Sandıklı Yörükler- Türkmenler Derneği tarafından çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kiralanan iki katlı binanın çatısına 80 metrekarelik keçi kılından yaptırılan otağda ney dinletisi düzenlendi. Müzik öğretmeni Mehmet Özer tarafından verilen ney dinletisine Dernek Başkanı Ali Eren, öğretmenler ve dernek üyeleri katıldı. Ney dinletisi öncesi sohbet edilerek, Türklerin eski zamanlardaki kültürleri konuşuldu. Ney dinletisi sonrası ise konuklara sobada pişen patates ikramı yapıldı.

'KENDİ KÜLTÜRÜMÜZÜN HAS ÖRNEKLERİ YANSITILMIŞ'

Müzik öğretmeni Mehmet Özer, Otağ güzel, hoş bir ortam olmuş. Biz de otağın faaliyetlerine katkı sağlamak amaçlı ufak bir ney dinletisi yaptık. Herkesin bu güzel ortamı gelip görmesi gerekir diye düşünüyorum. Kendi kültürümüze has örnekler gayet güzel şekilde yansıtılmış dedi.

'OTAĞIMIZ ÇOK BEĞENİLİYOR'

Dernek Başkanı Ali Eren, Mehmet Özer arkadaşımız bize bir ney dinletisi sunuyor. Bunun yanında otağımızdaki sobamızda Sandıklı patatesi pişirdik. Patatesi ikram edeceğiz. Arkadaşlarımız var olsunlar davetimize katıldı. Otağımız beğeniliyor. İlçemize kaplıcaya gelen misafir arkadaşlarımız da otağımızı görmek istiyor. Sık sık bu günlerde okullardan ziyaretler bekliyoruz. Geçen günlerde otağımızı anasınıfından ziyaret eden öğrenciler oldu. Çocuklarımıza Türk kültüründen bilgilendirmeler yaptık diye konuştu.

'ANADOLU MOTİFLERİNİ YANSITAN YER OLMUŞ'

Otağa misafir olarak gelen öğretmenlerden Özgür Vurkan da şöyle dedi

Dernek başkanımız Ali hocamızın davetiyle otağımıza geldik. Çok güzel bir ortam yaratmış. Anadolu'yu, Anadolu motiflerini yansıtan bir yer olmuş. Ayrıca müzik öğretmenimiz Mehmet Özer'den çok güzel ney dinledik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:12 Kaynak: DHA

Mehmet Özer, Afyon, Sandıklı, Güncel
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