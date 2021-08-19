Afyonkarahisar'da 250 işçiye yeterlilik belgesi verildi - Son Dakika

Zeybek, yaptığı konuşmada, kazasız bir iş hayatı dileyerek belgelerini alan işçilere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yüntaş A.Ş toplantı salonunda düzenlenen törene, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek , Salar Belediye Başkanı Cengiz Taşpınar , Değirmenayvalı Belediye Başkanı Erol Barutcu , Yüntaş Yönetim Kurulu Başkanı Selim Arıcı ve Genel Müdür Arif Birsen ile belge almaya hak kazanan işçiler katıldı.

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