Afyonkarahisar'da 3 Suçlu Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde C.A. isimli şahsın 7 farklı dosyadan toplam 7 yıl 1 ay 15 gün,

E.G. isimli şahıs açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl ve açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, vergi usul kanununa muhalefet ve cezaevi firarisi olarak 4 farklı dosyadan toplam 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan C.İ. isimli şahıs polisin takibi sonrası yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR