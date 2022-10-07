Afyonkarahisar'da "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" başladı

Tarihten gelen yerel lezzetleri dünyaya tanıtmak amacıyla Belediye tarafından, Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda Profesyonel Aşçılar Derneği ve pek çok kurumun paydaşlığında düzenlenen "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" başladı.

Kortej yürüyüşünün ardından Motor Sporları Merkezi'ndeki açılışta konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin UNESCO tarafından tescilli 3 gastronomi şehrinden biri olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın aynı zamanda Mevleviliğin ikinci merkezi olduğuna işaret eden Yiğitbaşı, şehri yer altı ve yer üstü su kaynaklarıyla, mermeri, haşhaşı, sucuğu, kaymağı, lokumu ve diğer birçok ürünüyle "muhteşem bir coğrafya" olarak tanımladı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de kentin 2019 yılında UNESCO tescilli gastronomi şehri olduğuna işaret etti. Geçen yılki festivalin geniş bir katılımla yapıldığını hatırlatan Zeybek, "Bu seneki festivalin de daha güzel olması için Valilik, Aşçılar Derneği, Zafer Kalkınma Ajansı, üniversite, ATSO ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmalar yaptık. Bu seneki Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'ni de güzel ve yoğun bir katılımla açılışını yapıyoruz. Büyük Taarruz'un 100. yılında 75 etkinlik yaptık. Bunların birçoğu da uluslararası düzeyde organizasyonlardı." dedi.

Zeybek, 600'ün üzerinde yöresel lezzet olduğunu, 32 ürünün tescillendiğini, 31 ürünün de tescili için başvuru yapıldığını belirterek, "99 ürünün de tescil almasını hedefliyoruz. Diğer gastronomi şehirlerinden farkımız ürünlerin sebze ağırlıklı olması. Afyonkarahisar'da gastronomi alanında ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu konuda darphanede gastronomi hatıra paraları bastırdık, seyahat halinde lezzet yolculuğu sunan ilk gastronomi trenini de şehrimizden uğurladık. Dezavantajlı grupların yararlanabileceği, istihdama olanak sağlayan Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'ni tamamlayarak önümüzdeki günlerde hizmete sunacağız." diye konuştu.

Programda daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve yemek yazarı Sahrap Soysal ile atölye çalışması yapıldı.

Kaymaklı yumurtalı sucuk pişiren Belediye Başkanı Zeybek'e eşi Sevim Zeybek de eşlik etti.