Afyonkarahisar'da 4006 bilim fuarı açıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde bulunan Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun etkinlik salonunda gerçekleştirilen açılışın kurdelesini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Okul Müdürü Meltem Eşit ve Salar Belediye Başkanı Cengiz Taşpınar, avukat Gönül Ar Güngör kesti.

Fuarda lisenin 15 proje sergilendi.

Okul Müdürü Eşit, kurdele kesiminden sonra yaptığı konuşmada, bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı projelerin yer aldığını söyledi.

Fuarda öğrencilerin emeklerinin olduğunu kaydeden Eşit, "Bilgi yolunda güzel ilerleyen gençlerimiz var. Onlara inancımız ve güvenimiz sonsuz. Katılımlarınız için teşekkür ederim." dedi.

Salar Belediye Başkanı Taşpınar ise araştıran ve üreten gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, bilim fuarının hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Okul Müdürü Meltem Eşit'e 15 Temmuz'u anlatan kitap hediye etti.

Açılışa, Burcu ve Taşpınar'ın yanı sıra avukat Gönül Ar Güngör, Afyonkarahisar Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emin Karaosman, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Tuncer, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Yıldırım ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Duman katıldı.

Daha sonra protokol tarafından projeler gezildi. Proje sahibi öğrenciler projelerinin sunumunu gerçekleştirdi.