Afyonkarahisar'da AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı sona erdi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen program açılışında yaptığı konuşmada, bu zorlu ama bir o kadar da güzel olan hikayenin kahramanları da hepimiz olduğumuz için mutluyuz, inançlıyız ve önümüzde bizi bekleyen ilk hedef olan 2023'ün kazanımı için son derece net ve kararlı olduklarını söyledi.

Bugün kendilerine düşenin liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında daha fazla çalışmak olduğunu kaydeden Uluçay, şöyle devam etti:

"Mavi vatandan, Suriye'de kurulacak terör devletinin engellenmesine, Azerbaycanlı kardeşlerin Karabağ zaferinden, Libya'ya kadar imzasını atan ve 'Dünya beşten büyüktür' diyen bir liderimiz var. O zaman hepimiz yeni bir şevkle ve heyecanla önümüzdeki süreçteki ilk sınavımız olan 2023 seçimlerini zaferle alacağız. ve bunun için 'olur mu, olacak mı, şöyle mi olacak, böyle mi olacak?' demeyeceğiz. Olur mu? Olur. Nasıl olur? Recep Tayyip Erdoğan'dan fazla çalışırsak olur. O zaman hedefimiz nedir, 2023. Bunu yapabilecek gücümüz, kuvvetimiz var çünkü hepiniz bu hikayenin kahramanısınız. 2023'ten sonra yazılacak bu hikaye de sizin hikayenizdir."

Daha sonra program basına kapalı olarak devam etti.