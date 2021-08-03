Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binadaki asansörün halatının kopması sonucu iki kişi yaralandı.
Yılmaz ile Hüseyin Karagöz, Çakır Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 3 katlı binadan aşağı inmek için asansörü kullandı.
Kardeş oldukları öğrenilen Yılmaz ile Hüseyin Karagöz'ün bindiği asansörün halatı, ikinci kata geldikleri sırada koptu.
Asansörle birlikte yere düşen Yılmaz ve Hüseyin Karagöz, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da asansörün halatı koptu: 2 yaralı - Son Dakika