Afyonkarahisar'da basın mensupları ve muhtarlardan "Kan ver Afyon" kampanyasına destek - Son Dakika

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği ve Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği, kentte ekim ayında başlatılan "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek verdi.

Kent Meydanı'ndaki Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne ait otobüsün önünde bir araya gelen Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği ve Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği üyeleri, kampanya çerçevesinde kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından düzenlenen ve valilik, belediye başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ile Afyon Eğitim Vakfı'nın eş güdümünde gerçekleştirilen kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi.

Küçükkurt, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar Basın Yayın derneği ve basın mensupları olarak pandemiden doyalı azalan kan stoklarının yükseltilmesi için kan bağışında bulunmak istedik. 'Kan ver Afyon' kampanyasına katkı sunmak ve topluma örnek olmak için bugün buradayız. Tüm hemşerilerimizi de kan bağışına davet ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu da kampanyaya destek vermekten gurur duyduklarını belirtti.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat uygun ise 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bu kampanyaya destek vermek istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından basın mensupları ve muhtarlar daha sonra gerekli evrakları doldurarak kan bağışında bulundu.