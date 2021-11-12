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Afyonkarahisar'da 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı

12.11.2021 21:06
Afyonkarahisar'da 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı

Afyonkarahisar'da ve ilçelerinde trafik güvenliğine dikkati çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulamasında sürücüler bilgilendirildi.

Afyonkarahisar'da ve ilçelerinde trafik güvenliğine dikkati çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulamasında sürücüler bilgilendirildi.

Kent Meydanı'ndaki programda, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yaptı.

Uygulamada, emniyet kemerine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla durdurulan araç sürücüleri bilgilendirildi.

Sandıklı ve İscehisar'da da uygulama yapıldı

Belediye Meydanı'ndaki uygulamaya, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Alptuğ Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, güvenlik güçleri ve öğrenciler katıldı.

Uygulamada durdurulan araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgi verilerek camlarına da küçük etiketler yapıştırıldı.

İscehisar'daki uygulamada ise İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan ile İlçe Jandarma Komutanı Emre Türkoğlu, durdurulan araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemini anlattı.

Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı - Son Dakika
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