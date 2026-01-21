Afyonkarahisar'da Bisikletli Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan 86 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, kent merkezi Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. (86) yönetimindeki tescilsiz motosiklete plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, elektrikli bisiklet sürücüsünün durumunun ciddiyeti koruduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR