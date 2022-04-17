Afyonkarahisar'da boşandığı kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da boşandığı kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

17.04.2022 14:18
Afyonkarahisar'da boşandığı kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı kadını kuaför dükkanında bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı kadını kuaför dükkanında bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Eski eşini kuaför dükkanında bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Hulusi A'nın (35) emniyetteki işlemleri tamamladı.

Hulusi A, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Hulusi A, 16 Nisan'da aralarında düğün takısı nedeniyle sorun bulunan boşandığı Canan T'nin (34) Barbaros Mahallesi Cihat Kora Caddesi'ndeki kuaför dükkanına gitmiş, aracına otomobiliyle çarptıktan sonra Canan T'yi bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan Canan T, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu Motosiklet tutkunları Kocatepe'de buluştu

Karahisar, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da boşandığı kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Arda Güler'den duygulandıran istek: Abi sıkı tut kaybolmasın
14:08 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında girdi!
14:06 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal vefatının 29'uncu yılında anıldı
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 14:24:39. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da boşandığı kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement