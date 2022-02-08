Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR - Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi

08.02.2022 17:13

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Cansu Çelik, "Ülkemizde çocuk koruma sisteminin uygulayıcısı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet alanında temel politikalar oluşturmakta risk altında ve korunması gereken tüm kesimlere yönelik...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Cansu Çelik, "Ülkemizde çocuk koruma sisteminin uygulayıcısı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet alanında temel politikalar oluşturmakta risk altında ve korunması gereken tüm kesimlere yönelik en kapsamlı uygulamaları gerçekleştirmede merkezi rol üstlenmektedir." dedi.

Çelik, Afyonkarahisar'da valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi'ne katıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Çelik, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi açısından, 18 yaş altındaki "birey" olarak adlandırılan bütün çocukların bu süreç içerisinde korunma, bakım ve desteklenme ihtiyacı içerisinde olduklarını söyledi.

Bu sürecin temelinde, sorumluluğun ebeveynlerde olduğunu ifade eden Çelik, "Çocukların ebeveynleri olmadığında ya da sorumluluklarını yerine getiremediklerinde, ülkelerin çocuk koruma sistemleri devreye girmektedir. Ülkemizde çocuk koruma sisteminin uygulayıcısı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet alanında temel politikalar oluşturmakta risk altında ve korunması gereken tüm kesimlere yönelik en kapsamlı uygulamaları gerçekleştirmede merkezi rol üstlenmektedir." diye konuştu.

Çocuklara yönelik hizmetlerin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Her çocuğun sağlıklı gelişimini bir aile ortamında büyüyerek gerçekleştireceği ilkesinden hareketle, genel müdürlüğün hizmet politikası aile odaklı hizmetler üzerine temellenmiştir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ailesinin yanında sosyo-ekonomik destekle bakımının yapılması yönünde çalışmalar yapılmakta ayrıca koruma altına alınması uygun görülüyorsa da koruyucu aile veya evlat edinme hizmetinden yararlandırılarak yeni bir aile ortamında büyümesi yönünde destekler sağlanmaktadır. Söz konusu hizmet modellerinden yararlandırılmayan çocuklar için ise korunuş bakımı zorunlu hale gelmektedir. Çok fazla çocuğun bir arada kaldığı yetiştirme yurtları ve çocuk yuvalarından ev tipi kuruluşlara hızlı bir geçiş sağlanmıştır. Bunun yerine çocuk evleri ya da çocuk siteleri yaygınlaştırılmaktadır."

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak da çocuk varsa herkesin el ele olması gerektiğini söyledi.

Eğitime, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Emniyet Müdürü Ali Temiz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

AFYONKARAHİSAR - Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi
AFYONKARAHİSAR - Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi
AFYONKARAHİSAR - Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi

YORUMLAR
500

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Karahisar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:18 Son Dakika: Erdoğan'dan, gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
18:15 Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu
18:13 Kamyoncular yakıta gelen zammı protesto ediyor! Cumaya kadar kontak kapalı
17:58 Hasta ziyaretinde silahlı kavga! O anlar saniye saniye kamerada
17:51 Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı
17:39 Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı: Bu savaşı istiyor musun?
17:37 Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı
17:36 Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 18:33:41. #1.12#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement