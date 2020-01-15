Afyonkarahisar'da direğe çarpan otomobil güvenlik kamerasında - Son Dakika

Afyonkarahisar'da direğe çarpan otomobil güvenlik kamerasında
AFYONKARAHİSAR'da elektrik direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü ve sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Kırkgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bayramer'in (30) kullandığı 61 AN 535 plakalı otomobil, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Bayramer, Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpma anı bir işletmenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.