Afyonkarahisar'da direğe çarpan otomobil güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da direğe çarpan otomobil güvenlik kamerasında - Son Dakika

Afyonkarahisar'da direğe çarpan otomobil güvenlik kamerasında

6 saat önce

Afyonkarahisar'da direğe çarpan otomobil güvenlik kamerasındaAFYONKARAHİSAR'da elektrik direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü ve sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Afyonkarahisar'da direğe çarpan otomobil güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR'da elektrik direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü ve sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Kırkgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bayramer'in (30) kullandığı 61 AN 535 plakalı otomobil, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Bayramer, Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpma anı bir işletmenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Afyonkarahisar'da direğe çarpan otomobil güvenlik kamerasında

Devlet Hastanesi, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin konsolunda dikkat çeken uçak detayı!
Minik kız seyir halindeki otomobilden yola savruldu ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADIN... OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti

Son Dakika Haberleri
17:18 Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimi - Son Dakika
17:13 Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde - Son Dakika
17:12 Atık piller yarışmayla toplandı - Son Dakika
17:12 Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği'nden öğrencilere destek - Son Dakika
17:11 KAEÜ'si Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 17:19:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da direğe çarpan otomobil güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]