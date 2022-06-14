AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza

14.06.2022 11:41

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından cadde ve sokaklarda drift yapıldığını belirledi.

Polis ekipleri, görüntülerden otomobillerin plakalarını tespit ettikten sonra kamera kayıtlarını inceleyerek sürücülere ulaştı.

Tespit edilen 4 sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 36 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza

YORUMLAR
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Polis drift atan otomobil sürücülerini affetmediKent meydanında onlarca kişinin canını hiçe sayıp drift yaptılarDirft yapan 4 sürücüyü kameralardan... Polis drift atan otomobil sürücülerini affetmediKent meydanında onlarca kişinin canını hiçe sayıp drift yaptılarDirft yapan 4 sürücüyü kameralardan... Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza - Son Dakika
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