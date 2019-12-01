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Afyonkarahisar'da geri dönüşüm defilesi

6 saat önce

Afyonkarahisar Naime Gevher Anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden elde edilen ürünleri ve kostümleri defilede beğeniye sundu.

Afyonkarahisar'da geri dönüşüm defilesi, System.String[]

Afyonkarahisar Naime Gevher Anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden elde edilen ürünleri ve kostümleri defilede beğeniye sundu.


Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Afyonkarahisar Naime Gevher Anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden ürettikleri kostümleri düzenlenen defile ile sergiledi. Minik öğrencilerin robot, çiçek ve prenses olduğu defilede her atığın geri dönüştürülebileceğine dikkat çekildi. 'Sıfır atık, sıfır kayıp' sloganıyla Park Afyon AVM'de düzenlenen defilenin sonunda yine atık malzemelerden elde edilen ürünlerin görücüye çıktığı bir sergi açıldı. Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın katılımıyla açılan sergide geri dönüşümden elde edilen birçok materyal dikkat çekti.


Gün boyu açık kalan sergi ve düzenlenen defileyle ilgili bilgiler veren Okul Müdürü Fusun Kalafat, yaptıkları etkinlikle her atığın çöp olmadığını göstermek istediklerini söyledi. Aileleri ve çocukları alışveriş konusunda bilgilendirip, tüketim çılgınlığının önüne geçmek istediklerini kaydeden Kalafat, "Projeyle amacımız çocukları ve aileleri geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek ve tüketim çılgınlığının önüne geçmek istedik. Bu bazda yaptığımız çalışmalarla geri dönüşümün hayatımızdaki önemi hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştık. 'Sıfır atık sıfır kayıp' sloganıyla çıktığımız bu yolda farkındalık çalışmalarımızla toplumu bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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