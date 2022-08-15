Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da yılında işlem yapılan, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan K.Ü, Erkmen Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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