Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

15.08.2022 17:42
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da yılında işlem yapılan, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan K.Ü, Erkmen Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan K.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da 4 suçtan aranan kişi markette yakalandı Afyonkarahisar'da 4 suçtan aranan kişi markette yakalandı 4 ayrı suçtan yaklaşık 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs markette yakalandı 4 ayrı suçtan yaklaşık 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs markette yakalandı
Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
16:17 Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı
16:15 MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:42:22. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement