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Afyonkarahisar'da hırsızlık

6 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındıAlınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocatepe beldesinde meydana gelen motosiklet, bisiklet ve hayvan hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık, System.String[]

Afyonkarahisar'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocatepe beldesinde meydana gelen motosiklet, bisiklet ve hayvan hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, kimlikleri tespit edilen E.K., H.O., R.G., V.K. ile M.İ'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde, Kocatepe beldesinde motosiklet, bisiklet ve küçükbaş hayvanları çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, serbest bırakıldı.

Kocatepe, Jandarma, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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