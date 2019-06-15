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Afyonkarahisar'da 'İki Afganlının Hollanda uyruklu turist kadına tecavüz' iddiası

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 27 yaşındaki Hollanda uyruklu turist kadına tecavüz ettiği iddia edilen Afganistan uyruklu iki kişi, Bolvadin İlçe Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu 24 saat geçmeden yakalandı.

Afyonkarahisar'da 'İki Afganlının Hollanda uyruklu turist kadına tecavüz' iddiası, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 27 yaşındaki Hollanda uyruklu turist kadına tecavüz ettiği iddia edilen Afganistan uyruklu iki kişi, Bolvadin İlçe Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu 24 saat geçmeden yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemerkaya köyünde yaklaşık 10 km mesafede olan Yapraklı mevkisinde, Hollanda uyruklu Annelot Rosemijn'ne (27) iki kişi tarafından kendisine tecavüz edildiğini iddia ederek jandarma ekiplerine haber verdi. İddiaya göre tecavüz olayından sonra yaya olarak Yapraklı mevkisinden Kemerkaya köyüne yürüyerek geldiğini anlatan Rosemijn, kendisine köylülerin yardımcı olduğunu ve jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma yapmaya başladı. Ekipler, drone ve özel köpeklerle yaptıkları araştırma sonucu şahısların saklandığı yeri tespit etti. Jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan Afganistan uyruklu Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26) isimli şahısların bölgede çoban olarak çalıştıkları öğrenildi. Verdikleri ifadede suçlarını itiraf eden şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
turist, Afyon, Hollanda, 3. Sayfa
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